Rosarno (RC) – Brilli e Sorrenti entrano in Giunta

Francesca Brilli e Maria Dora Sorrenti sono i due nuovi membri dell’esecutivo comunale rosarnese.

Il Sindaco della cittadina medmea Giuseppe Idà ha firmato questa mattina i decreti di nomina dei due nuovi assessori.

Francesca Brilli e Maria Dora Sorrenti, entrambe consigliere comunali elette con la lista Cambiamo Rosarno prendono il posto in Giunta di Caterina La Torre e Maria Domenica Naso.

“La rotazione in giunta a metà mandato – afferma il primo cittadino rosarnese – era prevista e concordata da tutta la squadra di maggioranza sin dall’inizio della nostra esperienza amministrativa. Ringrazio a nome di tutta l’amministrazione e di tutti i rosarnesi Caterina La Torre e Maria Domenica Naso per l’eccellente lavoro svolto nella prima metà di legislatura. Sono sotto gli occhi di tutti i risultati ottenuti in ambito di pubblica istruzione e quelli relativi all’efficientamento del Comando di Polizia Locale. L’esperienza maturata dagli assessori La Torre e Naso sarà un valore aggiunto alla squadra di Governo, le stesse infatti continueranno ad operare, seppur con compiti diversi, nell’interesse della Città”.