Reggio Calabria – Secondo appuntamento con SpazioTeatro

Proseguono gli appuntamenti con la rassegna teatrale di SpazioTeatro “Preparati al meglio” che propone uno spettacolo che, con grande ironia e semplicità, racconta gli italiani emigrati in Argentina nel 1950.

Saranno due giovani sposi, Rosa e Domenico, ad abbandonare la loro terra d’origine per conquistare il successo e il futuro. TANOS è un sogno a occhi aperti, e del sogno questo spettacolo conserva la struttura ambigua e sfuggente; un lavoro teatrale “alimentato” anche dalla scrittura di John Fante: una comicità trafelata e plateale, l’inquietudine visionaria e ispirata, l’attenzione profonda, eppure mai compiaciuta, al mondo degli ultimi – degli immigrati – e chiaramente la scoppiettante presenza dell’ambiente domestico, cioè etnico, come sempre nei romanzi di Fante descritto nel momento della sua implosione, del suo scardinamento a causa delle forze contrapposte che lo abitano, generazionali e culturali. Reduci da una lunga tournée in Argentina, Stefano Angelucci Marino e Rossella Gesini tornano a SpazioTeatro con uno spettacolo imperdibile. Appuntamenti sabato 9 febbraio alle 21:00 o in replica pomeridiana domenica 10 febbraio alle 18:00. Per prenotazioni scrivere a info@spazioteatro.net, telefonare al 339.3223262 o visitare il sito www.spazioteatro.net