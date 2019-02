Reggio Calabria – Seby Romeo vicino a La Delfa

Condividi

“L’azione politica e sociale di Anselmo La Delfa è da sempre esempio e riferimento per la sua comunità, immaginare di frenarla attraverso spregevoli gesti intimidatori alla sua famiglia è da vigliacchi!”.

Lo scrive Sebi Romeo, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale.

“Sono vicino al vicesindaco ed all’uomo, così come l’intera comunità democratica a cui apparteniamo. Colpirne uno vuol dire colpirci tutti, sia chiaro a chi pensa di minarne la resistenza, Anselmo La Delfa e la sua famiglia non sono soli!

Continueremo, insieme al circolo del Partito Democratico di Cittanova, tra i più attivi della nostra federazione, a sostenere e stimolare le sue idee e proposte politiche, certi della sua tenacia e della sua attenzione continua ai bisogni della gente, alla diffusione dei principi di correttezza e legalità così come di solidarietà e civiltà”.