Reggio Calabria – Oggi incontro presso la Sala seminari di Palazzo Zani

Il 1 febbraio 2019allo ore 17.00presso la Sala seminari di Palazzo Zani, via dei Bianchi, Reggio Calabriasi svolgerà l’incontro dal titolo “What does it mean to be human? Umanesimo Transumanesimo Postumanesimo”.

Relatori saranno il dott. Filippo Aragona, magistrato presso il Tribunale di Reggio Calabria e i professori Domenico Marino, professore di Politica economica presso il Pau, e Daniele M. Cananzi, professore di Filosofia del diritto presso il DiGiES.

Questo costituisce il terzo appuntamento rispetto a due precedenti seminari che avevano trattato di robotica e intelligenza artificiale conducendo alla grande domanda che raccoglie una parte rilevante del dibattito filosofico e giuridico, ma non solo, più attuale: cosa significa essere umano?