Reggio Calabria – Muse e Archivio di Stato con un videodibattito dedicato all’amore

Condividi

Le Muse” di Reggio Calabria, venerdi 1 febbraio alle ore 18, terrà il terzo appuntamento mensile con “I VIDEODIBATTITI MUSE in ARCHIVIO DI STATO”, incontro a cura del critico Paola Abenavoli che, coniuga in un unico momento, la parola all’immagine.

In questa ottica, si inserisce l’importante appuntamento di questo primo venerdì del mese, dedicato ai linguaggi video e cinematografici d’eccellenza che l’Abenavoli cura, ricerca e promuove con delle vere e proprie lezioni dedicate ai messaggi visivi che la storia della filmografia ha consegnato ai nostri giorni.

Continua così il protocollo con l’Archivio, firmato con la direttrice Maria Fortunata Minasi che per l’anno sociale 2018/2019, ha dato la sua disponibilità a creare eventi condivisi, come quello dedicato anche alla recente “Giornata della Memoria” e che ha visto la presenza del mondo della scuola della provincia di Reggio Calabria, tra cui anche l’Istituto Comprensivo “Alvaro – Gebbione” diretto dal dirigente Marisa Monterosso.

Dopo l’Emigrazione e la Disabilita’, l’argomento sarà l’Amore, in tutte le forme ed esternazioni. Per l’occasione si partirà proprio dalle testimonianze visive e documentali dedicate alla “Giornata della Memoria” ed anche con il contributo letterario della prof.ssa Marcella Falcone.

Il terzo appuntamento ricorda Giuseppe Livoti vedrà i saluti della direttrice Maria Fortunata Minasi che commenterà, le fonti storiche custodite in archivio su varie forme di amore inteso anche come rispetto e atto di fedeltà verso qualcuno, qualcosa o determinate scelte o situazioni.