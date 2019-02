Reggio Calabria – Il saluto del vice sindaco Neri al dott. Impastato

Condividi

“Saluto il dott. Arturo Impastato di Enel Distribuzione che lascia la città di Reggio Calabria, facendogli un in bocca al lupo per il suo nuovo e prestigioso incarico in terra campana.”

E’ l’arrivederci del vice sindaco con delega ai Patti per il Sud Armando Neri al dott. Arturo Impastato manager di Enel Distribuzione.

“Sotto la direzione del dott. Impastato, nel Comune di Reggio Calabria, siamo riusciti nell’ambito della convenzione con Enel Distribuzione a realizzare i lavori di riqualificazione totale e di ripristino di alcune importanti e nevralgiche arterie stradali cittadine, in relazione agli interventi programmati per il miglioramento della qualità del servizio elettrico sul territorio” afferma Armando Neri.

“Auguro al dott. Impastato di portare con sé quella proficua sinergia e collaborazione che ci ha consentito di raggiungere quella intesa tra pubblico e privato declinata a pieno verso la direzione del bene comune”- conclude Neri- e faccio gli auguri di buon lavoro al nuovo responsabile reggino di Enel, all’insegna della continuità e nella proficua cooperazione tra la società e il nostro comune”.