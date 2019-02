Reggio Calabria – Giornata Safer Internet Day

Condividi

Continua l’attività della dott.ssa Pasqualina Maria Zaccheria, Dirigente dell’ufficio VI dell’USP di Reggio Calabria, finalizzata a costruire ponti tra le diverse realtà scolastiche e a lanciare messaggi culturali agli studenti al fine di permettere loro crescita sinergica e scambio di idee nella consapevolezza che insieme si può migliorare la società.

Con questo intento, dopo le innumerevoli attività promosse, adesso è giunta puntuale quella della giornata inserita nel programma nazionale del MIUR e dedicata al “Safer Internet Day” perché, ha detto la Zaccheria, la scuola promuove percorsi formativi e di crescita dei giovani oggi più che mai esposti a violenti pericoli derivanti proprio dalluso improprio di internet.

Al Salone dei Lampadari, alle ore 9, dopo il saluto della Dirigente, agli studenti parleranno gli esperti per dare, a chi si trova di fronte ad uno schermo ignaro dei tanti pericoli e delle insidie nascoste nella rete, input validi per una corretta gestione di internet e qualora servisse, anche per una adeguata difesa.

La Zaccheria, ha voluto fortemente questa iniziativa che vedrà tutte le scuole rappresentate, perché certa della necessità di lanciare, oggi più che mai, un messaggio concreto a quanti operano su internet sui pericoli che spesso ruotano attorno ai giovani e ai minori in particolare.

La dirigente, persona concreta e del fare, apprezzata dai dirigenti e dal mondo degli studenti proprio per il suo saper rendere partecipi del mondo della scuola, le famiglie e il territorio, ritiene che queste iniziative sono necessarie al fine di rendere un servizio culturale e formativo capace di arricchire il bagaglio degli studenti e di avvicinare le famiglie e i partners sociali al mondo della scuola.

Per l’occasione saranno presenti il dott. Antonio Luciano Battaglia, esperto analisi Web, Security e Cyberbullismo, il Maggiore Mariano Giordano, Comandante Carabinieri di Reggio Calabria, Esperto di Cybersecurity e la dott.ssa Maria Squillace, Responsabile Sanitario ASP n.5 di Reggio Calabria.

Saranno loro a mettere in guardia gli studenti dai pericoli della rete e a spiegare in modo concreto cosa fare per difendersi ed evitare quanto a volte sconvolge la vita dei giovani.

La loro esperienza sarà al servizio dei partecipanti e di quanti attraverso di loro apprenderanno quanto trasferito.