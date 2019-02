Reggio Calabria, Domenico Rosaci presenterà il suo libro “Il Labirinto del Cristo”

Condividi

Venerdì 15 Febbraio alle ore 18, presso la Libreria “Culture” di Via Zaleuco a Reggio Calabria, il prof. Domenico Rosaci presenterà il suo ultimo libro “Il Labirinto del Cristo”.

Qual’è il messaggio autentico dei Vangeli?

Può sembrare una domanda dalla risposta scontata, in un Paese che è la culla del Cristianesimo.

In realtà, ci si può facilmente rendere conto che la moderna società occidentale conosce pochissimo dei Vangeli. A partire addirittura dal loro numero (non sono semplicemente i quattro del canone cristiano), per finire con il loro contenuto. Un contenuto intriso di simboli, allegorie, un linguaggio poetico per capire il quale occorre studiar e i Vangeli alla luce della cultura dei loro autori, della quale peraltro moltissimi cristiani sembrano non sapere nulla.