Reggio Calabria – D’Agostino sull’ospedale della Piana

“Le risorse mancanti per soddisfare il fabbisogno finanziario per la realizzazione del Nuovo Ospedale della Piana verranno garantite dalla Regione Calabria”.

È quanto afferma il consigliere regionale Francesco D’Agostino in merito all’iter di approvazione del progetto definitivo per il nosocomio che dovrà nascere nel popoloso centro tirrenico. D’Agostino ricorda che, nei giorni scorsi, si è svolto alla Cittadella di Catanzaro uno dei tanti incontri mirati alla discussione dello stato dellarte dell’edilizia sanitaria in Calabria e che, alla presenza del delegato alla Sanità Franco Pacenza, della parte tecnica e della parte politica di maggioranza, sono stati affrontati anche i temi riguardanti l’ospedale della Piana.

Da qualche settimana rilancia il consigliere regionale D’Agostino è in corso la conferenza dei servizi per il licenziamento del progetto definitivo per l’ospedale palmese. Come noto, tuttavia, per arrivare a questo importante obiettivo, sarà necessario illustrare a quel tavolo tutte le risorse messe in campo per il completamento del cantiere. In questo frangente, proprio limpegno del Presidente Mario Oliverio, del delegato Franco Pacenza e dell’intera maggioranza di centrosinistra sta consentendo di superare gli ultimi ostacoli presenti sul percorso. Ad oggi, infatti, mancherebbero circa 30milioni di euro per la totale copertura dei costi dell’opera. 10milioni derivanti da lavori non preventivati, tra i quali quelli destinati agli approfondimenti geologici sul sito; e ulteriori 20milioni di euro, già previsti dal progetto ma non resi concretamente disponibili dall’amministrazione precedente.

Proprio a riguardo prosegue nel 2011 il Consiglio Regionale approvò una legge specifica che autorizzava la Giunta a contrarre un mutuo di 80milioni di euro per il completamento dei quattro nuovi ospedali calabresi e per lacquisto di nuove tecnologie in ambito sanitario. A quellatto formale, tuttavia, non seguì il passaggio successivo. Una mancanza che l’amministrazione Regionale guidata dal Presidente Oliverio supererà in tempi celeri.

Per Francesco D’Agostino: Ancora una volta la Regione Calabria sta dimostrando assoluta attenzione per il territorio della Piana. L’iter per la realizzazione del Nuovo ospedale, nonostante i tantissimi intoppi intervenuti, sta procedendo verso uno snodo cruciale. Si sta lavorando per la chiusura positiva della conferenza dei servizi e per l’approvazione del progetto definitivo. A riguardo, non si può che esprimere soddisfazione per il lavoro svolto in questi anni dall’amministrazione regionale e da chi, sul territorio, opera per rispondere alle reali esigenze dei cittadini”.