Reggio Calabria – Corso Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)

Condividi

Nell’ambito delle attività previste dal PSR CALABRIA 2014/2020 Misura 1 intervento 01.01.01 – Sostegno alla Formazione Professionale e Azioni Finalizzate all’acquisizione delle competenze, l’Agenzia Formativa “Cooperativa sociale Vitasì impresa sociale” di Reggio Calabria ha pubblicato un bando per la presentazione di domande per la partecipazione al PROGETTO FORMATIVO CORSO PER IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP) di 150 ore, per un n. di 20 allievi.

I soggetti interessati possono rispondere alla presente manifestazione d’interesse presentando le istanzeper posta raccomandata, PEC (coop.vitasi@pec.it) o brevi manu,al seguente indirizzo:

COOPERATIVA SOCIALE VITASI’ – Via SS 184 I tratto n. 16 – 89135 Reggio Calabria (RC)

La partecipazione al corso è gratuita. Posti a sportello.