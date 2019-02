Reggio Calabria – Corso di formazione ad Ardore Marina

Condividi

Ad Ardore, nei locali dell’hotel Panama, l’ente di terzo settore e associazione di promozione sociale Anas Italia ha organizzato un importante ed interessante corso in collaborazione con il centro ricerca e formazione – cooperativa sociale di Termini Imerese.

Ente accreditato presso l’assessorato alla salute DASO presso la Regione Sicilia per poter svolgere una serie di corsi di formazione tra cui quello odierno di “BLSD e PBLSD”. Corso sulla cardio polmonare di base e l’utilizzo del defibrillatore DAE, adulto e pediatrico. L’evento è stato molto partecipato sia per la competenza delle figure impiegate e specialmente perché purtroppo in Italia all’anno si registrano circa 70 mila morti per mancanza di provider e defibrillatori semiautomatico bifasico DAE. Il team di formatori era guidato da Gaspare Salvia formatore ed istruttore con grande esperienza nel settore. “Sono particolarmente soddisfatto della manifestazione odierna, che si incastra con decine di attività che le mie sedi organizzano ormai periodicamente”, dichiara Gianfranco Sorbara, presidente regionale Anas Calabria, “perché tra tutti i corsi e i convegni che noi realizziamo oggi abbiamo reso un duplice servizio: insegnare ai convenuti delle nozioni che potrebbero salvare delle vite e dimostrare come la differenza tra le associazioni non è data dal costo di un evento, ma delle competenze messe in campo e da quello che si trasmette”. Il rapporto tra Anas Italia e CRF Sicilia proseguirà con altri importanti corsi che verranno programmati in primavera.