Reggio Calabria – Convocato l’8 febbraio il Consiglio comunale

Ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 47 dello Statuto Comunale, il Presidente Demetrio Delfino ha convocato il consiglio comunale in sessione urgente, per il giorno 08.02.2019 alle ore 9,30 nella sala adunanze di Palazzo San Giorgio, per procedere alla discussione dei seguenti argomenti, posti all’ordine del giorno:

1. APPROVAZIONE CONVENZIONE UTILIZZO COMANDANTE POLIZIA METROPOLITANA;

2. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER INCARICHI LEGALI – D. LGS 267/2000 ART 194 LETT E) TUEL;

3. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO D. LGS 267/2000 – ART 194 LETT. A) TUEL – TITOLI ESECUTIVI NOTIFICATI NOVEMBRE 2018;

4. MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L`ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE IN EMERGENZA ABITATIVA.

Nel caso in cui la seduta dovesse andare deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio Comunale si riunirà, in seconda convocazione, il giorno 11.02.2019 alle ore 9,30.