Politiche sociali, sindaco diTaurianova: “Testimonianza tagliata da Presa Diretta”

“In qualità di Presidente della Conferenza dei sindaci dell’Ambito territoriale di Taurianova, sento il dovere e la necessità di esprimermi in riferimento allo speciale di Presa Diretta sul tema “Contrasto alla povertà e politiche di housing sociale”, andato in onda lunedì 4 febbraio 2019 su Rai 3. Questa necessità è emersa poiché il Responsabile del Terzo Settore del Comune di Taurianova era stato contattato dalla redazione di Presa Diretta, rilasciando un’intervista sui progetti messi in campo nell’Ambito territoriale che mi pregio di presiedere. Il racconto del Responsabile Andrea Canale non è però andato in onda e nessun riferimento è stato fatto, durante la trasmissione in oggetto, circa gli importanti progetti che nel nostro territorio si realizzano, con grande impegno e sacrificio, sul fronte delle politiche sociali. “Chi nasce povero rimane povero, ma a che punto siamo con le politiche sociali?” È questa la domanda che si è posta la redazione di Presa Diretta. Le premesse per delineare lo stato di salute del Welfare nazionale e locale c’erano tutte. Una giornalista in giro per l’Italia, il viaggio da Nord a Sud e il tipico schema di contrapposizione tra storiche e irrisolte criticità, ed esempi virtuosi, entrambi portati agli estremi: o sei all’inferno o sei al paradiso, nel mezzo nemmeno l’ombra di un dubbio che, forse, senza scomodare Cicerone, è bella la casa ma a volte solo perché descritta dal suo padrone. Interessante questa contrapposizione, che pare, però, per il giornalismo d’inchiesta, esista solo da Roma in su, come se esistesse a prescindere, un meccanismo di conformazione sociale, che al centro nord porta all’adesione a circoli virtuosi e ad al sud a circoli viziosi. Lo schema funziona, chi ascolta la narrazione giornalistica è investito da contrapposizioni di argomenti, posti anche in situazioni completamente differenti ma sempre attinenti all’argomento trattato; è il giornalismo d’inchiesta, quello dei mille punti di vista e dell’ampia panoramica, della triste realtà, quasi sempre descritta dalla controparte, da chi è sopraffatto, che sconforta l’ascoltatore che per un attimo si sente solidale e anti sistema, ma in fondo gli riserva una speranza quando allo stesso viene servito l’esempio virtuoso, spesso descritto dal protagonista e mai dalla controparte. Chi nasce in Calabria rimane Calabrese, ci viene da pensare, perché ci chiediamo e domandiamo, possibile che in Calabria non esistano esempi virtuosi?”.