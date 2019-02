Ottavo appuntamento dei #CaffèLetterari del Festival dell’Aurora

Condividi

Ottavo appuntamento dei #CaffèLetteraridel Festival dell’Aurora organizzato da Fondazione Odyssea e Fabbrica delle Arti, in collaborazione con Amici del libro di Crotone e Mondadori Bookstore. Secondo autore della rassegna letteraria dedicata alla casa editrice Neri Pozza.

Ospite della serata sarà Francesca Diotalleviche presenterà il suo romanzo “Dai tuoi occhi solamente” presentato da Davide Zizza alle ore 18:00 presso Le Stanze al Porto Vecchio

Francesca Diotallevi (Milano 1985), laureata in Scienze dei Beni Culturali, è autrice di romanzi. Tra i suoi libri ricordiamo Le stanze buie (Ugo Mursia Editore 2013), Amedeo, Je t’aime (Mondadori Electa 2015), Dentro soffia il vento (Neri Pozza 2016), e il racconto pubblicato in e-book Le Grand Diable, prequel di Dentro soffia il vento. Nel 2018 ha pubblicato, sempre con Neri Pozza, Dai tuoi occhi solamente

Dopo Dentro soffia il vento, Francesca Diotallevi dà un’ulteriore prova del suo talento con uno struggente, autentico romanzo sulla vita di una delle grandi artiste invisibili del xx secolo: Vivian Maier.

Francesca Diotallevi racconta la vita di questa donna che ha scelto di rimanere nell’ombra, di non presentarsi mai come artista sebbene oggi venga riconosciuta come una delle più grandi fotografe del Novecento, partendo dalle informazioni scarse e frammentarie che abbiamo su di lei, ripercorrendo alcuni anni attraverso i suoi scatti.

