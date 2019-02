Open day e Galà lirico a Catanzaro

Condividi

L’Istituto Superiore di Studi Musicali Tchaikovsky di concerto con l’amministrazione comunale ed in collaborazione con la Fondazione Politeama, per l’avvio dei corsi accademici a Catanzaro, ha organizzato per sabato 9 febbraio un open day all’insegna della musica classica ma anche della lirica.

100 gli studenti impegnati sul palco del Politeama e nelle sale del teatro per l’intera giornata che si concluderà alle 19.00 con il Galà Lirico nella Basilica S.S. Immacolata di Catanzaro.

Il concerto dell’Orchestra Filarmonica della Calabria diretta dal M° Filippo Arlia proporrà musiche e arie d’opera tratte dalle opere di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Gioacchino Rossini, Pietro Mascagni e Ruggero Leoncavallo.

E con l’Orchestra Filarmonica della Calabria ci saranno anche artisti di fama internazionale, dal soprano Joanna Parisi, al tenore lirico spagnolo, David Banos ed al baritono argentino Leonardo López Linares.

“Dopo l’avvio della stagione sinfonica, l’open day– ha dichiarato il M° Filippo Arlia – è l’omaggio che l’Istituto Tchaikovsky intende offrire alla città di Catanzaro per consolidare una sinergia che, siamo certi, ci porterà verso ulteriori, ambiziosi ed attesi traguardi.

La musica classica e la lirica stanno vivendo un momento esaltante e la città capoluogo non poteva tardare oltre nell’essere punto di riferimento per l’offerta culturale e musicale regionale.

La conclusione in Basilica poi sugellerà una giornata ricca di emozioni e note, di giovani artisti e maestri, di musica e prospettive.

L’istituto Tchaikovsky – ha concluso il M° Filippo Arlia – ha investito con convinzione e tenacia sulla città di Catanzaro e sul Teatro Politeama, i risultati sono già arrivati e sabato, dunque, sarà la giusta occasione per festeggiare tutti insieme questo percorso anche in vista di imminenti e positive novità.”