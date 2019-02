Obiettivo Piana, il workshop di fotografia ospita Guido Guglielmelli

Condividi

Parte Obiettivo Piana, il laboratorio fotografico a cura di 35 Millimetri Associazione Artistica e Culturale, parte integrante del progetto Impressioni Mobili.

A seguito della partnership con Open Space – Associazione Culturale, 35 Millimetri Associazione Artistica e Culturale inaugura Obiettivo Piana, il laboratorio e concorso fotografico teorico-pratico con esperti del settore.

Il primo appuntamento, inserito nel progetto Impressioni Mobili, si svolgerà nei giorni di sabato 16 e domenica 17 febbraio presso i locali del Chiostro Caffè Letterario, Piazzetta San Domenico, Lamezia Terme. I due giorni di laboratorio cominceranno alle 9.00 e si concluderanno alle 18.50.

Il primo appuntamento

Ospite del primo laboratorio sarà il fotografo Guido Guglielmelli con il workshop di reportage fotografico “Le foto che raccontano”. Il programma sarà equamente diviso tra analisi teorica in aula e lavoro pratico sul campo in luoghi di interesse storico-culturale.

Il docente Guglielmelli è un giovane fotografo calabrese laureato in DAMS, vanta al suo attivo numerosi riconoscimenti e pubblicazioni.

Lo scopo del workshop è duplice: da un lato il docente insegnerà ai corsisti come approcciare allo scatto fotografico in maniera critica secondo le modalità tipiche dei reportage, dall’altro si stimolerà i partecipanti a produrre, durante i due giorni di corso, un piccolo racconto fotografico legato al territorio. Il docente, oltre a guidare i partecipanti a migliorare il loro approccio fotografico, indirizzerà gli stessi alla selezione delle immagini più significative e appropriate.

l corsisti, inoltre, qualora lo desiderassero, potranno esporre i lavori prodotti durante la mostra conclusiva di Obiettivo Piana prevista per fine aprile 2019.

Modalità di iscrizione

Il numero di posti è limitato a 15 unità. Il workshop è gratuito ed è riservato ai soci di 35 Millimetri Associazione Artistica e Culturale. È possibile iscriversi all’associazione in qualsiasi momento scrivendo a info@associazione35mm.it.

Tutti i contatti, le informazioni e il programma dettagliato del workshop possono essere reperiti su www.associazione35mm.it.

Guido Guglielmelli

Guido Guglielmelli è nato a Cosenza nel 1983. Dopo aver conseguito la laurea in DAMS indirizzo multimediale intraprende la carriera di grafico editoriale presso importanti aziende del settore. Appassionato di fotografia fin da giovane inizia a sperimentare i diversi generi passando da studi di ritrattistica a still-life, fino ad approdare al reportage. Collabora con diverse associazioni fotografiche sia a livello locale che nazionale. Predilige l’uso del bianco e nero, essendo stato molto influenzato da grandi maestri come Doisneau, Gardin, Capa e molti altri. Nei suoi lavori racconta la quotidianità dei suoi soggetti, di come il loro lavoro sia in grado di cambiare lentamente ma inesorabilmente la società che li circonda.

Nell’ultimo anno ha tenuto le seguenti mostre e incontri: Grottaglie Foto Festival con il progetto dei Carbonai, Semplicemente Fotografare live con l’inedito racconto della pesca al pesce spada di Bagnara, Cleto Festival 2018 con un progetto realizzato ad hoc nel borgo di Cleto, Sonore Alchimie di Davoli, Notte degli Artisti presso il MAM, Museo delle Arti e dei Mestieri.

Obiettivo Piena e Impressioni Mobili

I workshop di Obiettivo Piana sono parte integrante di Impressioni Mobili, il progetto di Open Space – Associazione Culturale tra i vincitori nell’ambito del Bando eventi culturali 2018 della Regione Calabria. Il progetto è cofinanziato dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione e Attività Culturali Bando Eventi 2018 Azione 1 Valorizzazione del sistema dei beni culturali e ambientali – Tipologia 1.3 Eventi Innovativi – Fondi PAC 2014-2020.

Ufficio Stampa Impressioni Mobili

Daniela Lucia – Antonio Pagliuso

Le date di tutti i workshop di Obiettivo Piana:

Sabato 16 febbraio | 9.00-18.50

@Chiostro Caffè Letterario

Domenica 17 febbraio | 9.00-18.50

@Chiostro Caffè Letterario

Giovedì 14 marzo | 9.00-18.50

@Sistema Bibliotecario Lametino

Venerdì 15 marzo | 9.00-18.50

@Sistema Bibliotecario Lametino

Sabato 16 marzo | 9.00-18.50

@Chiostro Caffè Letterario

Venerdì 5 aprile | 9.00-18.50

@Sistema Bibliotecario Lametino

Sabato 6 aprile | 9.00-18.50

@Chiostro Caffè Letterario

Domenica 7 aprile | 9.00-18.50

@Chiostro Caffè Letterario