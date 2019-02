Messina – Gli esiti della IX edizione de “I luoghi del cuore”

Condividi

Oggi gli assessori alle Attività Produttive e Promozionali Dafne Musolino; allo Spettacolo e Tempo Libero Giuseppe Scattareggia; alla Cultura Roberto Vincenzo Trimarchi; e all’Arredo Urbano e Spazi Pubblici Massimiliano Minutoli, nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella Sala Ovale di Palazzo Zanca, hanno illustrato ai giornalisti gli esiti della IX edizione de “I luoghi del cuore”, promossa dal Fondo Ambiente Italiano (FAI), lo scorso ottobre, in collaborazione con gli assessorati comunali all’Arredo Urbano e alla Cultura e con il presidente delle Associazioni “Il Centauro” e “Il Centro Diurno Camelot” Matteo Allone.

All’incontro, prenderanno parte tra gli altri Giulia Miloro capo delegazione FAI di Messina; gli storici, Nino Principato e Franz Riccobono; padre Giovanni Lombardo; Francesco Cancellieri presidente dell’Associazione Centro Educazione Ambientale (CEA) Messina onlus; Pippo Trimarchi direttore di Tempostretto; Pippo Previti presidente dell’associazione Antonello da Messina; e Mario Sarica curatore del Museo Cultura e Musica Popolare dei Peloritani di Gesso. Il progetto, finalizzato a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di proteggere e promuovere i beni del nostro territorio, nella fattispecie è stato rivolto alla salvaguardia e al rilancio della chiesa di Santa Maria della Scala. A tal fine i cittadini sono stati coinvolti direttamente dando ad essi la possibilità di votare sul sito www.iluoghidelcuore.it la chiesa, comunemente nota come Badiazza, per potere accedere ai finanziamenti e procedere quindi alla sua valorizzazione come “luogo del cuore” rendendola fruibile dalla cittadinanza.