Messina – Chiusa sino alle ore 17 la galleria San Jachiddu

Condividi

Oggi, sabato 2, dalle ore 5 alle 17, sarà interdetto il transito veicolare all’interno della galleria San Jachiddu in entrambi i sensi di marcia e lungo le bretelle di collegamento, sia lato viale Giostra che viale Annunziata.

“La chiusura alla circolazione è stata disposta – ha dichiarato l’assessore alla Manutenzione di Beni e Servizi Massimiliano Minutoli – per consentire i lavori di manutenzione all’interno della galleria al fine di garantire la sicurezza stradale e l’incolumità pubblica. Pertanto procederemo in maniera consistente attraverso interventi che saranno eseguiti all’interno dell’asse viario e che vedranno impegnate maestranze della società MessinaServizi Bene Comune relativamente alla pulitura e scerbatura; del dipartimento Manutenzione Strade per quanto riguarda l’assestamento del manto stradale; e del dipartimento Mobilità Urbana per la sistemazione della segnaletica stradale e l’illuminazione. La galleria San Jachiddu – ha concluso Minutoli – sarà riaperta alla circolazione al termine degli interventi che saranno ultimati nel pomeriggio della stessa giornata di domani”.