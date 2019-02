Marra (Map): “Mosorrofa da 5 giorni con l’acqua alla gola”

Condividi

“E ci risiamo….dopo alcuni mesi Mosorrofa frazione collinare di Reggio Calabria è da cinque giorni senza acqua nelle proprie abitazioni; l’amministrazione comunale non provvede a sostituire la pompa danneggiata come successe un paio di mesi fa’ ed è proprio per questo che stiamo organizzando e coinvolgendo le associazioni del territorio per fare una visita al nostro amato Sindaco.

Qua non si tratta di dare colpe ma possiamo tranquillamente dire che la nostra periferia è stata abbandonata dopo che in campagna elettorale sono state fatte tante promesse ed a oggi dall’amministrazione comunale tutto tace.

Ma forse non vengono a Mosorrofa perchè nei dieci chilometri che dista da Reggio centro abbiamo un manto stradale peggio della Siria bombardata con una serie di buche killer inimmaginabili e come detto da anni , non bisogna aspettare i morti e dare le colpe alle amministrazioni precedenti , bisogna provvedere urgentemente a tutte queste vergogne.

Da notizie di corridoio questi cinque giorni diventeranno nove o dieci, ma forse chi ci rappresenta non ha capito che c’e’ gente allettata e bambini che devono lavarsi e noi tutti non possiamo accettare di vivere in queste condizioni”. Lo afferma Presidente del M.A.P. Dr. Pietro Marra.