Lunedì 11 febbraio presentazione lista Cosenza Azzurra

Condividi

Per il rinnovo del consiglio provinciale di Cosenza, Forza Italia e Fratelli d’Italia saranno in campo con una propria lista. Si chiamerà “Cosenza Azzurra” e sarà presentata Lunedì 11 Febbraio prossimo, nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà nel Salone degli Stemmi, nel Palazzo della Provincia, con inizio fissato alle 11. Ci si soffermerà, in particolare, sulle figure e le competenze dei candidati e sulle linee politiche e programmatiche della lista. All’incontro con i giornalisti prenderanno parte, tra gli altri, Jole Santelli, vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia e coordinatrice regionale di FI; il commissario provinciale di FI e consigliere regionale Gianluca Gallo; il consigliere regionale di FdI, Fausto Orsomarso. Gli operatori dell’informazione sono invitati a partecipare all’iniziativa.