Limitazioni al transito sulla A2 per lavori di manutenzione

Per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione lungo l’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare tra le province di Cosenza, Vibo Valentia e Reggio Calabria.

Per i lavori di realizzazione di una stazione base a servizio della galleria ‘Serra Spiga’, a partire da lunedì 11 febbraio e fino al 15 febbraio 2019 e dal 19 febbraio fino al 22 febbraio 2019, sarà in vigore il restringimento della carreggiata sud, dal km 259,700 al km 260, 800, nella fascia oraria compresa tra le ore 07:00 e le ore 18:00.

Per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di una stazione base a servizio della galleria ‘Feliciusu’, a partire da lunedì 11 febbraio e fino al 15 febbraio 2019 nella fascia oraria compresa tra le ore 07:00 e le ore 18:00, sarà in vigore il restringimento delle carreggiate dal km 417,500 al km 416,900.

Infine, per il prosieguo dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino degli strati corticali delle opere d’arte presso lo svincolo di ‘Pizzo’, fino alle ore 24:00 del 20 febbraio 2019, dal km 336,500 al km 340,000 è in vigore la chiusura della carreggiata sud con disposizione del traffico veicolare sulla carreggiata nord predisposta a doppio senso di circolazione.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.