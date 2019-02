Lamezia Terme – Presentazione del libro “Ingrid e Gerlando”

Condividi

Sabato 9 febbraio alle ore 11, presso l’Istituto comprensivo “Perri-Pitagora” di Lamezia Terme, sarà presentato il libro “Ingrid e Gerlando” (Link edizioni).

Una fiaba ambientata nel castello di Neocastrum ai tempi dell’imperatore Federico II e realizzata dalla cantastorie Francesca Prestia, dallo scultore e pittore Maurizio Carnevali e dallo scrittore Francesco Polopoli. I coautori interverranno al dibattito che sarà introdotto dalla dirigente prof. Teresa Bevilacqua e arricchito da lezioni storico-territoriali a cura dei docenti dell’Istituto comprensivo Perri-Pitagora. Prestia, Carnevali e Polopoli raccontano così l’origine e l’importanza culturale della loro creazione artistica: «Una cultura che dimentica le proprie tradizioni tradisce se stessa, impantanandosi in un presente senza senso e orientamento. Se tagliamo i nostri legami con il passato, poi, altrettanto faremo con il nostro futuro: e non ci può essere educazione nello sradicamento, diremmo, a mo’ di slogan sociale. Con questa finalità nasce questo piccolo contributo in un linguaggio multiplo (immagini in parole, paucisverbis) tutto teso al recupero di una storia che, sepolta in un manoscritto bibliotecario, trova una sua Pasqua: un piccolo Risorgimento medievale nella Resurrezione delle Arti, insomma. O ancora, una fiaba rispolverata nel suo secondo Natale: eccola, allora, come liturgia laica di un territorio, ancora gestante di bellezze. E non poteva mancare all’appello una voce musicale che, guidata dal testo in calce a questa operetta, ne fa da colonna sonora tra i giganti fragorosi del feudo lametino».