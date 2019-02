Condividi

Nell’ambito della Manifestazione Nazionale Unitaria che si svolgerà il 9 Febbraio, la CGIL Area Vasta terrà un attivo dei quadri e dei delegati per mercoledì 6 Febbraio ore 15,00, presso il salone dello SPI Cgil Regionale in Via del Mare 65 Lamezia Terme per illustrare le proposte della CGIL per la povertà, le pensioni, il lavoro, lo sviluppo.

Sarà presente il Segretario Nazionale Roberto Ghiselli.