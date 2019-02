La Cisl Magna Graecia partecipa alla manifestazione #FuturoalLavoro

Condividi

Con ben otto pulman in partenza dalla Calabria, la Cisl Magna Graecia prenderà parte alla manifestazione nazionale unitaria #FuturoalLavoro in programma per sabato 9 febbraio a Roma.

A darne notizia è il segretario generale dell’Ust Cisl Magna Graecia, Francesco Mingrone.

L’iniziativa che si svolgerà, principalmente, in piazza San Giovanni nasce dall’esigenza di mettere un punto fermo facendo sentire, forte la voce del sindacato rispetto ai temi cari agli italiani in questa delicata fase della storia del Paese.

Come ribadito da Mingrone, l’iniziativa di sabato sarà l’occasione per rilanciare e sollecitare l’attenzione del governo centrale sui temi del lavoro, degli investimenti pubblici, delle politiche fiscali giuste ed eque, rivalutazione delle pensioni, del welfare, della sanità, dell’istruzione, della Pubblica Amministrazione e del rinnovo dei contratti pubblici. Chiaramente centrali dovranno essere altri due argomenti: i giovani e il Mezzogiorno.

Il concentramento dei manifestanti è previsto in piazza della Repubblica alle ore 9.00, dove partirà il corteo che raggiungerà piazza San Giovanni per il comizio conclusivo dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo.