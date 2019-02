Incontro a Lamezia Terme su Anziani, Agricoltura sociale e Immigrati

Condividi

Venerdì 8 febbraio alle ore 10:30 presso il Grand Hotel Lamezia di Lamezia Terme, si terrà una conferenza – dibattito promossa dalla CIA – Agricoltori Italiani della Calabria, dal patronato INAC (istituto nazionale assistenza cittadini) e dall’ufficio nazionale Servizio Civile, dal titolo: “Anziani, Agricoltura Sociale, Immigrati: l’impegno del patronato INAC e del Servizio Civile”.

Nel corso della conferenza, saranno presentati i progetti dell’INAC e del Servizio Civile inerenti tematiche all’ordine del giorno dell’agenda politica e sociale, quali anziani, immigrati e agricoltura sociale, tutti con un forte impatto sociale.

La presenza, tra gli altri, del presidente nazionale dell’INAC, Antonio Barile, sarà l’occasione per affrontare temi di grande attualità, quali pensione di cittadinanza e quota 100, misure contenute nel decreto collegato alla manovra di bilancio appena approvato dal Governo, e quella dell’assessore regionale al lavoro e al welfare, Angela Robbe, per affrontare i temi relativi alle politiche attive del lavoro e del welfare in Calabria.