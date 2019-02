Inail-Patronato Inca: Siglato accordo operativo del progetto Informare

Condividi

La Direzione regionale INAIL Calabria e il Patronato INCA CGIL Calabria hanno sottoscritto nella giornata odierna, presso la sede regionale dellIstituto, il protocollo operativo che da il via al progetto, Informare. Prevenire. Salvaguardare. Conoscere le malattie professionali per imparare a difendersi.

All’incontro erano presenti per lINAIL Calabria, il Direttore Regionale Caterina Crupi e la Responsabile dell’ufficio Attività Istituzionali Anna Rita Lofrano; per il Patronato INCA CGIL erano presenti il Segretario Confederale Regionale Angelo Sposato e il Coordinatore Regionale del Patronato INCA Luigi Scarnati.

Il progetto risponde ai criteri adottati dal Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2014-2018, in cui si evidenzia l’ambito degli infortuni in ambiente sanitario tra le aree prioritarie di intervento ritenute di particolare rilevanza e urgenza ai fini della promozione della sicurezza sul lavoro, e dal Protocollo dintesa stipulato a livello nazionale tra INAIL e istituti di Patronato atto a consolidare i rapporti di collaborazione tra tali enti, per la gestione delle attività in comune nel reciproco impegno verso iniziative congiunte sulla promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro attraverso l’informazione, la formazione, l’assistenza e la consulenza.

L’obiettivo del progetto è quello di favorire la prevenzione delle malattie professionali in ambiente sanitario, con particolare riferimento alle patologie tumorali ed emergenti, attraverso una campagna di promozione e informazione della cultura della prevenzione, basata sul ruolo attivo degli RLS e dei lavoratori, con il supporto dei servizi del patronato in collaborazione con l’Inail e gli altri attori dei sistemi di prevenzione. Il progetto di promozione e informazione sarà realizzato nei maggiori ospedali delle Province di Cosenza, Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia, e interesserà tutto il territorio regionale per quanto riguarda lanalisi del contesto, la produzione dei vademecum e la diffusione dei risultati.

I dati evidenziano che nel 2017 sono state protocollate 2.212 denunce di malattia professionale con un incremento dell’11,32% nel triennio. A livello nazionale, dal 2015 al 2017 le denunce di malattia professionale sono diminuite dell’1,51%. Nella regione, l’INAIL nel 2017 ha riconosciuto la causa lavorativa in 815 casi, corrispondenti al 3,83% del dato nazionale.

Nei prossimi giorni saranno avviati i primi incontri con tutti i soggetti coinvolti e i lavoratori delle categorie interessate, che organizzeranno appositi punti informativi e di raccolta dati all’interno delle strutture sanitarie di riferimento.