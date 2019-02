Il 3 febbraio l’evento del Lions Club Locri a Camini (RC)

Condividi

“L’alimentazione come forma di integrazione”, questo è il tema dell’evento di domenica 3 febbraio, a Camini (RC), organizzato dal Lions Club di Locri, in collaborazioni con altri Club della regione, con la Eurocoop Jungi Mundu e l’amministrazione comunale.

La realtà dell’accoglienza e la bellezza della multicultura attraverso il cibo diviene progetto concreto di sviluppo: convegno, visita ai laboratori didattici e il laboratorio enogastronomico conviviale con i piatti realizzati dai beneficiari dello Sprar, formati attraverso appositi corsi di cucina e pasticceria, sono i tre momenti principali della giornata. Sarà inoltre presentato il Progetto di “turismo esperenziale” che ha visto in questi anni a Camini la nascita di laboratori artigianali e dei locali di accoglienza turistica.