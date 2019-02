Giornata dell’Epilessia. Iniziative presso Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria

Condividi

In data 11/02/19 e 12/02/2018, in occasione della Giornata Internazionale dell’Epilessia, il Centro Regionale Epilessie (diretto dal Prof. Aguglia) del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria aderisce alla campagna di sensibilizzazione promuovendo diverse iniziative:

Open Day presso il Centro Regionale Epilessie in data 11/02/19 dalle ore 9 alle ore 13 al fine di effettuare visite gratuite e distribuire materiale informativo predisposto dalla LICE (Lega Italiana contro l’Epilessia)

Tavola Rotonda “Epilessia non mi fai paura” c/o l’ Aula Spinelli del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria in data 12/02/19 ore 9:30