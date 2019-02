Festival animazione educativa, Uci Calabria sostiene e rilancia il progetto

Condividi

UCI Calabria sostiene e rilancia, a livello regionale, il Primo Festival Internazionale dell’Animazione Educativa, con un appello alle Istituzioni scolastiche e a tutti i creativi a partecipare, attraverso la realizzazione di un cortometraggio su argomenti didattici, da rivolgere agli studenti della scuola secondaria di I grado.

L’iniziativa, nell’ambito del progetto Comunicare Cultura (proprietà dell’associazione non profit Emi e che si esplicita appunto in School in motion Festival), ha vinto il bando del Miur “Cinema per la Scuola-Buone Pratiche, Rassegne e Festival” e vede l’UCI nazionale di Mario Serpillo quale main sponsor. L’evento vanta patrocini di rilievo: i Ministeri MIUR-MiBAC e la Regione Lazio. Tra le partnership, oltre UCI, Confederazione Confsal, Istituto Eurispes, museo Maxxi, Agenzia pubblicitaria Phantasya, Agenzia di Stampa DiRE, Associazione onlus Accademia Kronos, Assoutenti.

Il Festival dell’Animazione Educativa, iniziativa unica in Europa e in ambito educativo, rappresenta una novità importante nel panorama delle “Alleanze per l’apprendimento”. Il sodalizio tra i diversi Enti nasce, infatti, con l’obiettivo comune di instaurare un proficuo rapporto tra due mondi, quelli dell’Animazione e dell’Educazione, nella convinzione che il linguaggio universale dell’animazione possa arricchire i percorsi educativi scolastici e non.

UCI, che sin da subito ha sposato l’evento garantendo pieno e convinto appoggio, ne ha colto, in maniera lungimirante, la valenza straordinaria. L’interesse di UCI nel patrocinare il Progetto nasce dalla volontà di potenziare i temi fondamentali dell’educazione ambientale, alimentare, civica e sanitaria nelle scuole italiane, attraverso mezzi e modalità innovative, in linea con gli stili di apprendimento delle nuove generazioni, oltre che con gli studi di settore sulle abitudini e sulle modalità di intrattenimento dei più giovani. UCI Calabria, tramite il Dirigente Gaetano Ferraro, da sempre attenta e sensibile nei confronti delle tematiche di attualità e di tutto ciò che possa favorire lo sviluppo complessivo di un territorio, intende promuovere l’iniziativa anche su scala regionale, invitando chiunque fosse interessato a raccogliere questa sfida educativa e ad essere protagonista di un modo nuovo di trasmettere saperi e conoscenze.

Per partecipare al Festival (destinato a videomaker, creativi, cg artist etc…) bisogna concorrere inviando, entro il 15 Aprile 2019, dei cortometraggi (max 3 video a persona) a scopo educativo (anche attraverso la collaborazione con studenti, docenti o specialisti delle discipline) da utilizzarsi nelle Scuole secondarie di primo grado (alunni dagli 11 ai 14 anni). Le video animazioni da presentare al Contest sono da considerarsi come dei “Facilitatori di apprendimento”: avranno lo scopo di raccontare e diffondere conoscenza in diversi ambiti di studio.

Le opere selezionate saranno poi rese gratuitamente fruibili in rete, per essere riutilizzate nell’apprendimento scolastico ed extra-scolastico. Contribuiranno all’ evoluzione e alla diversificazione dell’offerta educativa, risultando utili anche per contrastare la dispersione scolastica (facilitando la trasmissione dei saperi e motivando maggiormente gli studenti all’apprendimento) e migliorare i processi di inclusione e integrazione di alunni con bisogni educativi speciali.

Il Festival si terrà a Roma, in data 15 Maggio 2019 presso l’auditorium del MAXXI, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo. La sala potrà ospitare 200 alunni che assisteranno alla proiezione dei dieci migliori cortometraggi in gara, agli interventi degli ospiti sul cinema di animazione e alla cerimonia di premiazione dei tre vincitori decretati dalla Giuria del Festival, che riceveranno i seguenti riconoscimenti: Primo premio Euro 4500,00, Secondo premio Euro 3000,00; Terzo premio Euro 1500,00. Le scuole presenti saranno coinvolte attivamente in due momenti: parteciperanno ad un sondaggio, condotto a scopo conoscitivo e di ricerca, e voteranno l’assegnazione di un Quarto premio, il “Premio Speciale del Pubblico”, pari ad Euro 1000,00, dedicato al cortometraggio che più ha colpito gli spettatori.

Per ulteriori informazioni sul festival e sulle modalità di partecipazione, si rimanda ai siti e alle pagine web dedicate:

SITO Festival: www.schoolinmotion.it

Profilo INSTAGRAM Festival: schoolinmotionfestival

INFO Festival: info@emi4all.org

Sito ASSOCIAZIONE EMI: https://www.emi4all.org/

Canale Youtube di EMI: https://www.youtube.com/channel/UCHkY8WkfECaZSkRzL–1C-w (sul canale Youtube si possono visualizzare i 3 cortometraggi educativi ideati come avatar)

Profilo FACEBOOK di EMI: https://www.facebook.com/alleanzaistruzione/