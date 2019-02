Direzione regionale Dogane, Uilpa: “Annullare regolamento che penalizza Catanzaro”

Condividi

“La scrivente Organizzazione – che, come è noto, sul tentativo di scippo della Direzione Regionale delle Dogane aveva avviato una dura protesta contro l’attivismo corporativistico del Sindaco di Reggio Calabria – ritiene doveroso dare atto a Sergio Abramo – Sindaco e Presidente della Provincia di Catanzaro – di avere tutelato e difeso gli interessi del Capoluogo di Regione presso il Tar del Lazio, ottenendo, con sentenza del 1-2-2019, l’incontestabile determinazione che Catanzaro è sede della Direzione Regionale delle Dogane e dei Monopoli di Calabria e Basilicata. Tanto premesso, la UILPA sottolinea l’estrema correttezza con la quale Enti ed Associazioni hanno apprezzato il prestigioso risultato dell’azione giudiziaria portata avanti da Sergio Abramo, senza scadere nei beceri campanilismi, nei quali si era rifugiato il Sindaco di Reggio Calabria, per motivi elettoralistici e personali; Trionfalismi anacronistici , adottati da quel Primo Cittadino, allorché l’Agenzia Nazionale delle Dogane, incautamente, in pendenza del giudizio verso il Tar, il 27 Novembre 2018 aveva cercato di modificare il Regolamento, ripristinando Napoli come sede Interregionale di Campania Calabria e regalando un “misero contentino” con l’aggiunta della città di Reggio Calabria affianco il capoluogo campano. In tale quadro, questa Segreteria, ritiene che non sfuggirà al Sindaco e Presidente della Città di Catanzaro ed agli autorevoli Avvocati Giacomo Farrelli e Peppino Mariano, l’opportunità di eccepire che la sentenza del Tar Lazio del I° Febbraio 2019 , invalida, quantomeno per la parte che riguarda la Sede di Calabria e Basilicata, il contenuto dell’art. 7 del Regolamento improvvidamente adottato dalla Direzione delle Dogane in data del 27 Novembre 2018 nelle more del giudizio. Sicuramente scadrebbe in un ridicolo giuridico e giudiziario il Comune di Reggio Calabria se dovesse pretendere la prevalenza della determinazione incautamente adottata dall’Agenzia, ma il Sindacato non può esimersi dal segnalare la questione sopra riportata, in coerenza e nel rispetto dell’importante pronuncia”.

“L’Ordinamento Giudiziario vigente, in campo Amministrativo, impone l’immediato adeguamento alle decisioni adottate, anche e principalmente nei confronti di quegli Organi dello Stato come l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che, in pendenza di un giudizio così importante, aveva il dovere di attenderne l’esito e di sospendere ogni e qualsivoglia iniziativa tendenzialmente suggestiva di quello che poi sarebbe stato ( per come è avvenuto) il giudizio, splendidamente, finale. Il primato del diritto, infatti, per la UILPA non può cedere a conventicole di piazza, ad interessi elettorali di singole persone né tantomeno alla vanificazione delle concrete aspettative dell’autonomia gestionale delle Istituzioni nell’attuale impianto regionale , per come ineluttabilmente viene stabilito dal Tar Lazio il I° febbraio 2019”. E’ quanto si legge in una nota la Uilpa Catanzaro Crotone Vibo Valentia.