Diamante (Cs) – Sabato il cortometraggio “90 secondi all’inferno”

Sabato 2 febbraio alle ore 18,30 al Cineteatro Vittoria di Diamante, con ingresso libero, sarà presentato “90 secondi all’inferno”, ultimo cortometraggio realizzato da Francesco Presta e Ferdinando Romito: registi, autori nonché animatori del Cinecircolo Maurizio Grande. Il Corto è la quarta fatica cinematografica del duo diamantese dopo “Sweet dream”, “Tango del Mare”, e “Sono tecnologicamente morto”, corti che hanno dato ai due autori diamantesi apprezzamenti e riconoscimenti in numerosi festival italiani e internazionali.

Per la presentazione di sabato sarà presente tutto il cast e coloro che hanno accompagnato e collaborato con Presta e Romito in questa loro ultimo lavoro. Ci sarà Antonello Marino che si è occupato della fotografia e che ha realizzato la colonna sonora. Non mancheranno, ospiti di eccezione, due Co-protagonisti, infatti, Giuseppe Panebianco e Antonio Colagrande. Il primo, attore castrovillerese, interprete in numerose fiction di successo, premiato “Miglior Attore Emergente” in occasione della IV edizione del “Premio Internazionale Vincenzo Crocitti” e visto in programmi di grande ascolto come “Tu si que vales” . Importante è anche il curriculum artistico di Antonio Colagrande: l’attore pugliese si è distinto con bravura in diversi generi. E’ stato già protagonista di cortometraggi interprete di importanti pièce teatrali, ed ha avuto ruoli in fiction molto amate e seguite dal pubblico come: “l’Onore e il rispetto”, “Le 3 rose di Eva”, “Il peccato e la vergogna”, “Il commissario Rex”, “Squadra antimafia 4”, “Il clan dei camorristi”. Nel pomeriggio al Vittoria sarà presente la cantate e musicista jazz Francesca Calabrò che nel corto offre un vero e proprio cameo musicale e recitativo. Con lei i musicisti Roberto Risorto e Mario D’Ambrosio. Oltre al cast del corto ospite della serata, con un suo intervento, sarà il Prof. Carlo Fanelli – ricercatore e docente del corso di Studi in “Comunicazione e Dams” dell’Università della Calabria. Condurrà il giornalista Giuseppe Gallelli.