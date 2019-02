CSV Crotone: nominati i vice-presidenti ed i responsabili aree di intervento

Condividi

Il 4 febbraio scorso si è svolta, presso la sede di via Roma, 177, la riunione del Comitato Direttivo del Centro Servizi per il Volontariato Aurora di Crotone, presieduta dal presidente Lucia Sacco, che allunanimità ha nominato quali vice-presidenti i due consiglieri Ottavio Carmine Gentile e Francesca Pesce, mentre i seguenti consiglieri sono stati nominati responsabili aree di intervento: Lidia Bauckneht, politiche sociali e povertà, Vincenzo Costa, politiche per la famiglia, Ottavio Carmine Gentile, unificazione con CSV delle province di Catanzaro e Vibo Valentia, Francesco Perri, cultura e politiche giovanili e Francesca Pesce, diritti umani.