Crotone – Sindaco Pugliese su dimissioni assessore De Luca

“Nel prendere atto delle dimissioni da assessore all’Urbanistica dell’avvocato Salvatore De Luca esprimo il mio ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità, dedizione, spirito di servizio” – scrive il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese.

“Rispetto la sua decisione che ha avuto modo di motivarmi.

Così come esprimo gratitudine per la disponibilità esplicitamente dichiarata di futuri contributi costruttivi che confermano la sua attenzione nei confronti dell’amministrazione Comunale, della comunità cittadina e del sottoscritto.

Certamente non sono poche righe che possono condensare questi mesi di collaborazione che hanno segnato un rapporto non solo amministrativo ma anche personale ed umano con l’avvocato De Luca al quale rinnovo il ringraziamento per l’attività svolta.

Tuttavia ritengo opportuno ringraziarlo pubblicamente proprio per questa sua collaborazione che è stata produttiva per l’amministrazione e per la città sempre basata sulla stima reciproca”.