Crotone – Premio eccellenze professionali al direttore del Regional hub Sant’Anna

“Il Rotary club Cropani, il Rotaract e l’InterAct nel mese dedicato alle eccellenze professionali ti riconosce particolare valore morale, etico e professionale con questo simbolico attestato”.

Con questa motivazione, il Rotary club di Cropani ha conferito un attestato di merito al direttore del Centro d’accoglienza di Sant’Anna, Vitaliano Fulciniti, distintosi quale eccellenza professionale nel corso dell’ultimo anno trascorso, per l’importante opera promossa in favore degli esuli accolti nella struttura, ed ispirato ad una nuova forma di accoglienza ed integrazione.

Il riconoscimento è stato conferito nel corso di una cerimonia denominata “Premio eccellenze professionali” svoltasi a Cropani nei giorni scorsi ed organizzata dal Rotary Club di Cropani, organizzazione che opera su un distretto di 19 comuni. Oltre al direttore del Cara, Vitaliano Fulciniti, sono stati inoltre premiati per la loro esemplare testimonianza nello svolgimento della professione: Nicola Lombardo, Direttore unità operativa complessa di otorinolaringoiatra, azienda ospedaliera universitaria “Mater Domini” di Catanzaro; Umberto Cannistrà, Direttore unità operativa di neurologia dell’azienda ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro.

La cerimonia è stata introdotta dai saluti del Prefetto del Club Francesca Froio, cui ha fatto seguito l’intervento del Presidente Nicola Caserta. “Gennaio – ha osservato Caserta – rappresenta all’interno del calendario Rotariano il mese dedicato all’azione professionale; non potevamo scegliere momento più adatto di questo per riconoscere e premiare tre eccellenze professionali del nostro territorio che hanno dimostrato nel tempo di saper coniugare alla perfezione ottime capacità professionali e integrità morale”. A seguire, vi è stato l’intervento del Past President Pietro Pitari, che ha posto l’accento sul significato dell’Azione Professionale: “Il Rotary – ha detto Pitari – è un’associazione di servizio, in quest’ottica il principale modo di servire è quello di mettere la propria professionalità̀ al servizio dei bisogni della comunità̀ in cui viviamo. Dobbiamo quindi agire con integrità, etica, trasparenza, correttezza, leadership, dobbiamo essere d’esempio ed individuare tutti coloro che possono essere un esempio, come i professionisti che questa sera abbiamo avuto l’onore di premiare”. Hanno poi preso la parola i professionisti premiati, che hanno espresso la loro gratitudine al Club per l’importante riconoscimento ricevuto.

È infine intervenuta la Past Governor Maria Rita Acciardi che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa promossa dal Rotary Club Cropani.