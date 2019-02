Crotone – Libere Donne presenta direttivo giovanile “Ad un passo da te Parretta”

Condividi

L’Associazione Libere Donne presenterà martedì 5 febbraio alle ore 16:30, presso la sede di Libere donne in via Ducarne n^35, l’associazione “Ad un Passo da te -Giuseppe Parretta”.

Nel corso dell’evento sarà presentato lo staff dei giovani che a Crotone diventeranno punto di forza e di comunicazione per le politiche giovanili del territorio. Verranno presentate inoltre tre iniziative.

Tutta la cittadinanza è invitata alla esposizione del programma, non sarà solo un logo associativo ma una vera battaglia per chiedere i diritti dei ragazzi crotonesi e calabresi.

I giovani ringraziano anticipatamente l’Amministrazione Regionale e Provinciale dell’Aterp, che è l’unico Ente che si sta preoccupando di dare risposte all’associazione Libere Donne, nonostante le reiterate richieste fatte agli enti istituzionali, provinciali e regionali.