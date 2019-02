Crosia (CS) – Casa Sanremo, Calabria protagonista

Condividi

Quanto la musica è cambiata nel corso delle 69 edizioni del Festival della Musica italiana; come è cambiato il rapporto e l’approccio con l’avvento dei social; come è possibile sfruttare questo strumento anche per la promozione di temi, messaggi e territori.

Giuseppe GRECO ne ha parlato ieri (mercoledì 6) con I JALISSE, i vincitori dell’edizione 1997 di SANREMO, il giornalista, conduttore radiofonico e critico musicale Dario SALVATORI, il maestro orafo crotonese Michele AFFIDATO, il Presidente del Consiglio e consigliere delegato al turismo di CROSIA Francesco RUSSO, la regista e scrittrice GIULIA DE CARLO ed il produttore ENZO DECARLO, protagonisti della seconda puntata di SANREMO, ECCELLENZE DENTRO AL FESTIVAL. La puntata andrà in onda su TEN (canale 10 del digitale terrestre) oggi, VENERDÌ 7, in replica, alle ORE 19.

OGGI, GIOVEDÌ 7, nella giornata dedicata alla CALABRIA, dalle ORE 15 alle ORE 15,30, si registrerà la prima parte de L’ITALIA IN VETRINA, il format condotto da Cataldo CALABRETTA che vedrà come ospiti, tra gli altri lo stesso Giuseppe GRECO. Protagonisti della seconda parte de L’ITALIA IN VETRINA, dalle ORE 15,45 alle 16,15, saranno gli imprenditori Pietro TANGARI, Giuseppe PARRILLA e Carmine CELESTINO.

IL CALABRIA DAY, sarà confezionato in un unico servizio che sarà trasmesso su TEN, domani, VENERDì 8, alle ORE 13 e alle ORE 19.

SPONSOR della puntata sono il Comune di CROSIA, la Pizzeria PEDRO’S ed il Caseificio PARRILLA di CARIATI, l’agriturismo FONTE MADONNA di CROSIA ed il liquorificio PERLA DI CALABRIA di CORIGLIANO ROSSANO.