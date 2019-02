Cotronei – Servizio civile, sindaco ringrazia i giovani

Condividi

Mettere a disposizione della comunità le proprie competenze per garantire servizi efficaci ed efficienti e, al tempo stesso, arricchire il proprio bagaglio culturale rappresentano un momento qualificante per la partecipazione attiva.

Ciò diventa valore aggiunto anche per la stessa amministrazione comunale che può così contare su risorse umane capaci e preziose.

È quanto dichiara il Sindaco Nicola BELCASTRO cogliendo l’occasione per ringraziare a nome suo personale e dell’intera amministrazione comunale gli otto giovani Serena COVELLI, COSTANZO Agata, Debora SCAVELLI, Teresa SCAVELLI, Valentina CAVALLO, Simona DI TUORO, Rossella FRAGALE e Raffaella MANCUSO, che oggi (martedì 5) hanno concluso il servizio civile e che hanno dimostrato nel migliore dei modi di aver saputo cogliere una occasione importante.

Quattro di loro sono stati impegnati nel settore amministrativo. Gli alti quattro sono stati da supporto per il mondo della scuola.

Dopo il saluto ufficiale con il Sindaco BELCASTRO i giovani riceveranno nei prossimi mesi un attestato di partecipazione in segno di riconoscimento per il servizio prestato alla comunità.