Cosenza, sabato la presentazione del libro di Goffredo Bettini

Condividi

Sabato 2 febbraio, alle ore 17.30, si terrà a Cosenza, al Salone degli Specchi della Provincia, la presentazione del libro “Agorà – L’ago della bilancia sei tu” di Goffredo Bettini, europarlamentare del Pd, da sempre vicino a Nicola Zingaretti.

Dopo i saluti del presidente della Provincia Franco Iacucci, interverrà con l’autore anche Andrea Orlando, già ministro della Giustizia ed attuale deputato del Partito Democratico, che ha curato la prefazione del libro.

Ad analizzare le varie tematiche presenti all’interno del libro Federica Pietramala (segreteria Flai-Cgil), Michele Leonetti (senatore accademico Unical), Francesco Scanni (dottorando di ricerca Unical), Giuseppe Terranova (Dems Calabria).

“La solitudine moderna, la crescita delle ingiustizie e della povertà sono le condizioni di uno sviluppo malato. Il prodotto di molti anni di dominio del pensiero ultraliberista, non sufficientemente contrastato dalla sinistra e dal Pd. Da qui, la nascita del Movimento 5 Stelle e il consenso nuovo alla destra estrema e xenofoba di Salvini. La necessità di un cambiamento dell’asse del pensiero critico e della costruzione di un nuovo soggetto politico. Il Pd si deve trasformare in un partito a rete, aperto, ma in grado di suscitare partecipazione, discussione e decisione politica dal basso. È il partito delle Agorà, che l’autore propone in modo dettagliato, sperando di invertire la disgregazione in atto”. È quanto si legge nella presentazione del libro di Goffredo Bettini.