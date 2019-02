Cosenza – Rigenerazione urbana per il Centro Storico

Condividi

La Fondazione Giuliani Onlus, Villa Rendano, riprende le attività culturali sul centro storico di Cosenza, in continuità con quanto già realizzato gli scorsi anni e in previsione di futuri appuntamenti.

Il primo evento della programmazione 2019 sarà un seminario su: “Progetti di rigenerazione urbana del Centro Storico di Cosenza.

Liniziativa, prevista il prossimo 7 febbraio, si colloca nellambito della recente attenzione per i paesaggi urbani storici, da reinserire a pieno titolo, dopo anni di opacità, nel sistema strutturale e identitario del territorio; fra essi, degni di nota si pongono le realtà urbanistico-architettoniche storiche calabresi, recentemente caratterizzate da forme di profondo abbandono e spopolamento. Nonostante qualche recente segnale, esiste ancora un significativo ritardo nel campo della rigenerazione urbana di strategie e visioni, sia di breve che di lungo periodo.

Su tali premesse il prof. Mauro Francini, allinterno del corso di Tecnica Urbanistica del Dipartimento di Ingegneria Civile dellUniversità della Calabria, ha organizzato un concorso di idee-progetto volto a proporre soluzioni di valorizzazione e rigenerazione del centro storico di Cosenza, che da cuore della città si sta trasformando in luogo di degrado urbano e sociale.

Il concorso di idee ha consentito, in particolare, di individuare proposte di rigenerazione diversificate e originali attraverso analisi che – come processi atti a individuare, raccontare e rimodulare gli elementi costituenti lo spazio indagato – hanno contribuito a sviluppare e definire lattenzione verso contesti urbani fortemente degradati.

Le 21 proposte progettuali realizzate, frutto del lavoro degli studenti del corso, sono state rivolte alla ridefinizione di un quadro compositivo integrato dei contesti oggetto di studio attraverso metodologie volte alla valorizzazione di forme corretto di riuso. Esse racchiudono la sintesi di un percorso definito attraverso la raccolta di una molteplicità di saperi che hanno determinato soluzioni indirizzate a consolidare il legame tra tradizione e innovazione.

Levento prevede lallestimento di una mostra delle proposte progettuali realizzate e la presentazione dei progetti vincitori del concorso, che saranno individuati da unapposita commissione giudicatrice così composta: ing. Gustavo Coscarelli, libero professionista; arch. Pasquale Costabile, Presidente dellOrdine degli Architetti della Provincia di Cosenza; ing. Carmelo Gallo, Presidente dellOrdine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza; ing. Sara Gaudio, tutor del corso e segretaria della commissione; arch. Margherita Eichberg, Ispettore Centrale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; prof. Mauro Francini, responsabile del Corso di Tecnica Urbanistica; arch. Angela Carbone, Comune di Cosenza; prof. Annunziata Palermo, docente UNICAL; dott. Walter Pellegrini, Direttore Progetto Villa Rendano; arch. Orsola Reillo, Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria; prof. Francesco Scarcello, delegato alla didattica UNICAL; prof. Maria Francesca Viapiana, docente UNICAL.