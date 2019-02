Cosenza – Oggi ultima seduta del Consiglio Provinciale prima del rinnovo

Condividi

Si aprirà con le comunicazioni del Presidente il Consiglio Provinciale indetto dallo stesso Iacucci in seduta straordinaria e in prima convocazione, nella Sala delle Adunanze dell’Ente, per venerdì 8 febbraio.

L’intenzione è quella di tracciare un consuntivo politico-amministrativo di questo primo biennio, «dando atto del buon lavoro svolto con il contributo fattivo di tutti i Consiglieri, i cui risultati iniziano già a vedersi in questo inizio del 2019».

La convocazione della riunione consiliare è stata voluta da Franco Iacucci per riconoscere i giusti meriti a un Consiglio Provinciale che ha lavorato bene, nell’interesse del territorio e dei cittadini.

L’occasione sarà utile per un saluto affettuoso e un arrivederci a presto ai consiglieri uscenti, «che gratuitamente e con grande senso civico e passione politica hanno lavorato al servizio della nostra provincia».

Il secondo e ultimo punto all’Ordine del Giorno dello stesso Consiglio riguarda l’approvazione del verbale della seduta consiliare del 29 gennaio 2019.

L’eventuale seconda convocazione è fissata per sabato 09 febbraio 2019, alle ore 12.00.