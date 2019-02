Cosenza, laboratorio cinematografico diretto dal regista Sebastiano Rizzo

“Il nostro patrocinio al laboratorio organizzato da Redfin Eventi e diretto dal regista Sebastiano Rizzo – sottolinea l’Assessore Rosaria Succurro – si ricollega alle azioni volte ad incrementare il turismo nella nostra città, con particolare riferimento al cosìddetto cineturismo che si è rivelato, in molte realtà del Sud (come la Basilicata e la Puglia) un eccezionale strumento per veicolare i flussi turistici. Riteniamo che la diffusione delle immagini della nostra città attraverso i film che qui sono stati e saranno girati potrà generare un riflesso importante non solo per veicolare Cosenza in un contesto nazionale, ma anche per generare l’effetto di far arrivare fino a noi coloro che, dopo aver visto questo o quel film, saranno tentati dal conoscere i luoghi dove è avvenuta la lavorazione”.