Cosenza – Incontro pubblico della coalizione civica per Flavio Stasi Sindaco

Condividi

Oggi, presso il centro di eccellenza di Corigliano, si terrà il primo incontro pubblico della coalizione civica a sostegno di Flavio Stasi, nel quale saranno presentati, oltre al candidato sindaco ed ai movimenti che lo sostengono, anche i principi ed i capisaldi del programma per la nuova città.

Inoltre l’incontro sarà occasione per aprire la campagna “Direzione Corigliano-Rossano”, con la quale la coalizione si muoverà quartiere per quartiere, lungo tutto il territorio, per incontrare e confrontarsi con i cittadini.

Il rinnovamento profondo della classe dirigente; la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente; una nuova politica di gestione dei rifiuti e del territorio; la trasparenza amministrativa e la digitalizzazione; la priorità delle opere primarie (in particolare, acqua e fogna); la centralità dei centri storici, della cultura e delle politiche per l’occupazione giovanile: questi sono solo alcuni dei temi che caratterizzano questo progetto politico e che verranno affrontati durante l’incontro, al quale invitiamo tutta la cittadinanza.