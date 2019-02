Cosenza – Dieci scuole ospiti del Comprensivo Crosia per azione formativa

Condividi

L’Istituto comprensivo Crosia Mirto, guidato con dal dirigente scolastico Rachele Anna Donnici, ha realizzato un ennesimo evento formativo.

Stavolta, però, i beneficiari non sono stati ti soltanto gli studenti della cittadina ionica, in quanto la dottoressa Donnici ha voluto che a beneficiare della proposta culturale fossero i ragazzi del basso Jonio cosentino e della valle del Trionto. Cosi è stato. Dieci scuole di questo territorio si sono ritrovate presso il palateatro comunale G. Carrisi di Mirto. Alle istituzioni scolastiche del comprensorio, lIstituto comprensivo di Crosia ha offerto un servizio qualitativamente valido, mirato alla formazione degli alunni mediante azioni fuori dallaula. Nello specifico, un docente della scuola crosimirtese, Gabriele Palermo, da qualche anno, sta realizzando una mostra sullimportanza del fumetto e in particolare su Tex Willer. Lo stesso insegnante, annualmente, oltre allesposizione della più famosa e duratura serie di fumetti italiana di sempre, arricchisce liniziativa con appositi incontri con gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. A seguire, poi, tiene una vera e propria lezione, partendo dalla presentazione del protagonista, la visione dellunico film cinematografico su Tex, quindi, lo svolgimento di un mini questionario.

Stavolta, come anzidetto, lattività è stata ampliata, sia da un punto di vista numerico che in termini qualitativi. La giornata vissuta nel palateatro comunale di Mirto Crosia, dal tema Tex Willer: la storia oltre il libro, è stata introdotta e coordinata dal sociologo giornalista Antonio Iapichino. In platea circa 250 alunni provenienti da Longobucco, Cropalati, Paludi, Caloveto, Bocchigliero, da varie scuole di Rossano e di Mirto Crosia. Oltre agli interventi del su citato professore Palermo, i numerosi e interessati studenti hanno seguito lazione formativa di un fumettista che opera presso il Museo del fumetto di Cosenza, Marco Serravalle.

È stata la stessa dirigente Donnici a presentare ai numerosi presenti linnovativa idea didattico – formativa. È partita dalla considerazione di avviare, mediante il fumetto, unattività per avvicinare i ragazzi alla lettura, quindi, attraverso Tex Willer la possibilità di approfondire gli aspetti storici, geografici, sociologici e antropologici. La dirigente della scuola organizzatrice, inoltre, ha parlato di alcuni dei valori trasmessi da Tex Willer, vale a dire, lantirazzismo e la fedeltà. La dottoressa Donnici, oltre a ciò, ha evidenziato la religiosità presente in questo fumetto: <>. Alla dirigente Donnici non sono mancate parole per illustrare come dal fumetto si può creare il testo. Ha sottolineato, infine, che si tratta di un modo innovativo e creativo di letteratura disegnata.

Alla folta platea ha portato i saluti dellAmministrazione comunale il Presidente Consiglio, Francesco Russo. Anchegli si è soffermato sullimportanza del fumetto per la formazione culturale dellindividuo e, in particolare delle nuove generazioni.

Il professore Palermo, attraverso un ricco excursus, ha raccontato ciò che viene descritto in Tex Willer, soffermandosi, anche, sullambientazione. Ha illustrato la mostra allestita nel palateatro, contenente vari quadri tematici, oltre a 500 volumi del noto fumetto. Ha riferito di aver scelto Tex perché è di ottima fattura linguistica, non è volgare, arricchisce le conoscenze e fa acquisire elementi di cittadinanza. < Il fumettista Serravalle, ha evidenziato che il fumetto è stato inserito nelle 12 arti, spiegando che questa sorta di giornalino sta vivendo un periodo di rivalsa, in quanto in passato veniva considerato soltanto come un sussidio per ragazzi, oggi, invece, consente di comprendere e approfondire varie tematiche e discipline. Serravalle ha fatto notare che >. Ha riferito, inoltre che il fumetto è caratterizzato da una storia narrata tramite immagini e testi. Ha spiegato che per la sua realizzazione sono impegnate varie figure professionali, vale a dire, editore, editor, grafico, disegnatore, inchiostratore, colorista e letterista. Per ogni figura il maestro Serravalle ha illustrato i singoli compiti, per di più, ha sciorinato come nasce una storia a fumetti, partendo dallidea, quindi, il soggetto, la sinossi e la sceneggiatura. Ha concluso la giornata realizzando in diretta un disegno.

Il dirigente scolastico emerito, nonché segretario dellAge dello Jonio cosentino, Luciano Crescente, ha sottolineato che il fumetto è di facile lettura e consente ai ragazzi di formarsi perché esso trasmette importanti valori. Ha fatto notare che diversi film si sono ispirati ai fumetti. Senza sottovalutare ha concluso il dirigente Crescente che l’uso del fumetto può essere valido anche a scopi didattici>>.