Cosenza: corso per volontari ABIO

Associazione per il Bambino in Ospedale – è stata fondata per promuovere l’umanizzazione dell’ospedale e ridurre al minimo il potenziale rischio di trauma che ogni ricovero presenta. Il volontario collabora con le diverse figure operanti in ospedale per attuare, ciascuno nel proprio ruolo, una strategia di attiva promozione del benessere del bambino e della sua famiglia

ABIO HA BISOGNO ANCHE DI TE

per il servizio di volontariato presso l’Ospedale dell’Annunziata di Cosenza

Per diventare volontari ABIO bisogna essere maggiorenni e frequentare un Corso di formazione obbligatorio, composto da 5 incontri in aula e 60 ore di tirocinio.

Nel primo incontro informativo si illustreranno la struttura, gli scopi, le attività dell’Associazione ed i requisiti del volontario ABIO. Al termine dell’incontro informativo gli aspiranti volontari decideranno se frequentare il Corso di formazione.

Chi fosse interessato può presentarsi direttamente all’incontro informativo, oppure telefonare all’Associazione ABIO di Cosenza.

L’incontro informativo si terrà il:

22 Febbraio 2019 dalle ore 18:00

presso la “Sala Capitolare” del Chiostro di San Domenico

P.za Tommaso Campanella, Cosenza