Corigliano Rossano – Schema Statuto, istituita Commissione

Michele LIZZANO e Paolo BERTAZZOLI, rispettivamente, Sub Commissario e Segretario Generale del Comune di CORIGLIANO ROSSANO.

I docenti dell’Università della Calabria Anna LASSO, Guerino D’IGNAZIO, Francesco RANIOLO, Anna Margherita RUSSO, Giampaolo GERBASI, Ugo ADAMO, Mariano MAROTTA, Giulio CITRONI. Sono, questi, i dieci membri (effettivi) della Commissione che concretamente si occuperà di redigere lo schema dello Statuto Comunale.

A darne notizia è Francesco TOCCI Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Costantino MORTATI e coordinatore della stessa Commissione.

Come supporto tecnico ed assistenza ai lavori di stesura del documento – fa sapere TOCCI – sono stati indicati anche Ernesto PAURA in qualità di Direttore della Fondazione e Lenin MONTESANTO come responsabile della comunicazione strategica.

Per facilitare il lavoro alla prossima Assise Civica nel redigere lo schema di Statuto è stato sottoscritto nei giorni scorsi un protocollo di intesa tra Comune, SSSAP/UNICAL e Fondazione MORTATI.

Ogni soggetto interessato potrà partecipare apertamente attraverso propri contributi e suggerimenti al lavoro di stesura – conclude TOCCI – potrà farlo scrivendo all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (Pec) della Fondazione (fondazionemortati@pec.it)