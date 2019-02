Corigliano Rossano – Refezione scolastica, ok nuovo sistema

Condividi

Refezione scolastica, circa 800 su 1200 gli utenti già iscrittisi al nuovo sistema informatizzato.

Grazie al portale NOVAPORTAL è oggi possibile visualizzare online o tramite app il menu, comunicare le presenze, effettuare i pagamenti.

È quanto fa sapere l’Organo Commissariale precisando che software e informatizzazione facevano parte dell’offerta tecnica della ditta che, nel 2018, si è aggiudicata l’appalto di gara. Si tratta – si precisa – di un servizio previsto, tra gli altri, nel capitolato. Esso pertanto non poteva e non può non andare in esecuzione.

Il nuovo sistema per il servizio di ristorazione scolastica, destinato ad azzerare rischi di evasione e di elusione dei pagamenti, è subordinato alla registrazione online al portale NOVAPORTAL tramite il link rossanocalabro.ristonova.it/novaportal.

Accedendo è possibile consultare le diverse sezioni: MENU per visualizzare i piatti; PRESENZE per avere un resoconto della presenza dei figli a mensa; PAGAMENTI per visualizzare il saldo del borsellino elettronico (un credito virtuale da utilizzare per il pagamento della tariffa), la tariffa associata all’alunno e i pagamenti eseguiti; TELEFONATE dove trovare i messaggi di conferma per la segnalazione di assenza tramite squillo telefonico da effettuare entro le ORE 9.30 del giorno stesso; COMUNICAZIONI; STAMPE per visualizzare i resoconti annuali del servizio. – È possibile consultare anche i dati del figlio (dieta associata, tariffe applicate per singolo pasto) e i dati del genitore pagante. – L’APP è disponibile sia per sistema ANDROID che IOS.

Gli uffici comunali restano comunque a disposizione degli utenti per offrire loro massima assistenza relativamente ad accesso e funzionamento.