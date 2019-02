Corigliano Rossano – Falcone:“Allarme sicurezza, intervengano le istituzioni”

Condividi

“Sul territorio di Corigliano, dall’avvento delle festività natalizie a queste prime settimane del nuovo anno, si ha la sensazione che si stia verificando una vera e propria rappresaglia. Un mese di gennaio caratterizzato, negativamente s’intende, da una sequela di avvenimenti tristi, fatti di cronaca e raccapriccianti, tali da suscitare nella popolazione comprensibili sentimenti di paura, preoccupazione e sconcerto”.

È quanto afferma Alfonso Falcone, giovane e dinamico presidente della locale associazione “GenerAzioni”, da anni ormai in prima linea sul territorio con un’attività che spazia dal sociale allo sport, con un’attenzione costante al miglioramento delle condizioni di vivibilità dei cittadini.

“Rapine, furti, aggressioni a operatori commerciali: tutto questo si sta consumando a Corigliano, e soprattutto nel borgo marinaro di Schiavonea. Una serie di concomitanti fattori hanno dato vita ad un mix esplosivo che sta mettendo a repentaglio la sicurezza di quanti in questo luogo vivono e lavorano. L’impegno profuso quotidianamente dalle Forze dell’ordine ad ogni livello – dichiara Falcone – è encomiabile e merita il plauso dell’intera cittadinanza. Ma il territorio è molto esteso e non è certamente facile riuscire a garantire in modo ottimale la sicurezza e la legalità sempre e comunque. Non possiamo rimanere inermi di fronte a simile scenario, gli accadimenti ormai sono numerosi e intaccano il benessere delle famiglie e di quanti in questa città portano avanti, tra non pochi sacrifici, un’attività commerciale. In particolare, una situazione a dir poco preoccupante si registra a Schiavonea, ove la comunità locale denuncia la presenza di numerosi immigrati che, in barba al rispetto di qualsiasi regola e buona norma del vivere civile, destano sconcerto e alimentano così il divario tra residenti e non. Riteniamo sia improcrastinabile un intervento da parte della Prefettura di Cosenza e del Governo nazionale, e per questo ci appelliamo al Commissario straordinario del Comune di Corigliano Rossano per farsi portavoce di tale richiesta, affinché affronti la questione della sicurezza sul territorio alla luce di quanto sta accadendo con opportuni interventi. Noi come associazione siamo pronti a fare la nostra parte e dare un contributo per debellare tale nefasto disegno che mina la serenità e l’immagine della nostra comunità”.