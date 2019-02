Condividi

Continuano gli appuntamenti con la XIX edizione del Festival dell’Aurora “Mediterranean without frontiers”organizzato da Fondazione Odyssea e da Fabbrica delle Arti.

Questa volta tocca a Peppe Voltarellicon una serata, nella quale omaggerà Domenico Modugno.

L’evento si svolgerà Domenica 10 Febbraio al Cinema “Sala Raimondi” di Crotone alle ore 21.00.

Il repertorio di Domenico Modugno, che con il suo talento seppe creare le basi per una innovativa poetica culturale, restituendo dignità all’uso del dialetto, diventa per Voltarelli il pretesto per una riflessione autobiografica sul viaggio e sul senso di sradicamento e precarietà di ogni emigrante.

Le canzoni del maestro pugliese vengono reinterpretate alla maniera del cantastorie, con la chitarra e fisarmonica, alternando versi cantati, narrazioni e aneddoti.