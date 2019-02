Catanzaro – Protocollo per la trasparenza e la legalità in materia ambientale

Condividi

Si terrà venerdì 8 febbraio 2019, alle ore 11.00, nella Sala Giunta della Camera di Commercio di Catanzaro, la conferenza stampa di presentazione e contestuale firma del ‘Protocollo di intesa per la trasparenza e la legalità in materia ambientale’.

Il protocollo sarà sottoscritto dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, dalla Sezione Regionale Calabria dell’Albo Gestori Ambientali, dalla Camera di Commercio di Catanzaro e dai Nuclei Operativi Ecologici (NOE) della Calabria per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità in materia ambientale. Oggetto dell’intesa sono quelle azioni messe in campo per rafforzare il contrasto a fenomeni di criminalità, interessando un settore particolarmente delicato come quello delle autorizzazioni per il trasporto, per l’intermediazione dei rifiuti e per le bonifiche anche di siti contenenti amianto, nonché volte a contribuire ad attivare una proficua circolazione delle informazioni e dei dati a supporto delle attività di indagine.

Alla conferenza stampa saranno presenti il Presidente dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Eugenio Onori; il Segretario dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Pierluigi Altomare; il Presidente della Sezione Regionale Calabria dell’Albo Gestori Ambientali, Francesco Viapiana; il Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Daniele Rossi; il Segretario Generale della Camera di Commercio di Catanzaro, Maurizio Ferrara; il Comandante del Nucleo Operativo Ecologico di Reggio Calabria, Ten. Col. Alfio Raciti; il Comandante del Nucleo Operativo Ecologico di Catanzaro, Mar. Magg. Giuseppe Nisticò.