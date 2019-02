Catanzaro – Nona Edizione del “Premio Giorgio Lo Cascio”

Condividi

L’Associazione Primavera Andreolese, nell’ambito della manifestazione #SENSIANDREOLESI, con il patrocinio della Regione Calabria e del Comune di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio, presenta la 9° Edizione del “Premio Giorgio Lo Cascio”.

Il vincitore dell’Edizione 2018 è Flavio Giurato, il riconoscimento è riservato a cantautori di particolare valore dalla carriera consolidata e fuori dai circuiti mainstream.

La premiazione avverrà durante un concerto di Giurato in programma il 15 febbraio al teatro della Villa della Fraternità di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio (Catanzaro), alle ore 18.30. Ingresso gratuito.

Il Premio, ideato e nato nel 2005 a Sant’Andrea dall’Associazione Primavera Andreolese e diretto da Enrico Deregibus, intende ricordare Giorgio Lo Cascio, storico cantautore romano scomparso nel 2001.

Flavio Giurato è, come recita la sua scheda biografica, “il segreto meglio custodito della musica italiana”. Artista di culto per addetti ai lavori e appassionati, è autore di tre album meravigliosi tra il 1978 e il 1984: Per futili motivi, Il tuffatore e Marco Polo. In particolare “Il tuffatore” lo fa conoscere al pubblico più attento di quegli anni. I videoclip estratti dall’album saranno parte fondante del programma Mr. Fantasy condotto da Carlo Massarini.

Negli anni precedenti il riconoscimento era andato a Max Manfredi (2005), Pino Marino (2006), Rudy Marra (2007), Sulutumana (2008), Carlo Fava (2009), Susanna Parigi (2010), Marco Ongaro (2011), Luca Gemma (2017).